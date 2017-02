Viel Jubel, Beifall, Spaß, Süßigkeiten, das eine oder andere „Küsschen“ für und von den zahlreichen Zuschauern am Straßenrand- am Schluss gab es am Brunnen vor der Bachkirche für „Hund und Herrchen/Frauchen –je nach Bedarf „Hunde-Leckerli“ - Wasser und/oder auch „Anderes“ – Danke an Allefestgehalten von Hundefreund Eckehard Dierbach (Plaue)