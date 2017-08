Sie ist dann mal weg - Bettina Böttger aus Ilmenau sucht Gleichgesinnte für Singlewanderungen

Die Ilmenauerin Bettina Böttger ist gern unterwegs, möchte aber nicht immer allein sein. Am 3. September trifft sie Gleichgesinnte zu ihrer zweiten Singlewanderung.

„Ich wand‘re ja so gerne ...“ Bettina Böttger lacht. Ja, die erste Textzeile des Rennsteigliedes passe zu ihr, sagt die Ilmenauerin. Dabei muss es nicht immer der Rennsteig sein. „Ich bin ein leidenschaftlicher Wander- und Pilgerfan. Dieses Jahr war ich zum vierten Mal auf dem Jakobsweg unterwegs.“Zu verdanken hat sie diese Lebensbereicherung einer Freundin, die ihr das Hörbuch „Ich bin dann mal weg“ schenkte. Der Komiker Hape Kerkeling berichtet von seinen Erlebissen auf dem berühmten Pilgerweg. Zuerst war Böttger skeptisch, doch dann ließ sie sich darauf ein und stellte fest: „Wenn von dem, was Kerkeling schreibt, nur die Hälfte stimmt, dann muss ich dorthin.“Gesagt, getan. Die heute 47-Jährige lernt spanisch und chattet im Internet mit spanisch sprechenden Menschen. Als ein Chatpartner sie fragt, ob sie mit ihm den Jakobsweg beschreiten wolle, sagt sie sofort zu.Auf diesem Weg zu pilgern, sei eine Zeit der inneren Einkehr, sagt man. Bettina Böttger kann das nur bestätigen. „Mir kamen dort Gedanken über das Leben, die bis in die Kindheit zurückgingen und ich gewann die Erkenntnis, dass das, was ich in meinem Rucksack trage, eigentlich zum Leben reicht. Doch irgendwann gab es keine Gedanken mehr und ich war offen für das Abenteuer.“ Abenteuer? „Man weiß morgens nicht, wo man abends schläft – das ist schon sehr aufregend.“Auf ihrem Weg traf die Thüringerin viele Menschen, die ihr in guter Erinnerung blieben. „In einem kleinen Dorf sprach mich eine ältere Frau an, wünschte mir Glück und umarmte mich.“ Einen Pilger zu umarmen, bedeutet für manche Spanier Glück und Segen.So erkenntnisreich und abenteuerlich die Reisen auch sind – Bettina Böttger möchte nicht immer allein unterwegs sein. „Ich bin seit einiger Zeit Single und suchte nach Angeboten zum gemeinamen Wandern – ohne Erfolg.“ So beschloss sie, selbst aktiv zu werden. Auf der Plattform „Wander-Community“ stellte sie im August ihre erste Singlewanderung als Event ein und siehe – es fanden sich acht Singles zwischen 45 und 55 Jahren. „In diesem Alter spricht man noch nicht über Krankheiten und Medikamente, sondern über Gott und die Welt“, erzählt Bettina Böttger und lacht wieder. „Das war ein schöner Tag. Wir wanderten zum Kickelhahn und zurück über den Ilmenauer Balkon, von wo man eine herrliche Sicht über die Stadt hat.“Jeden Monat will die sympathische Ilmenauerin nun mit anderen Singles auf Wanderschaft gehen. Auch im Winter. „Ich bin gespannt, ob sich auf meinen Touren irgendwann zwei finden“, verrät sie und freut sich auf September, wo sie mit ihren Singles zum Ilmenauer Schwalbenstein wandern will.Nächste Singlewanderung am. Wegen Organisation der Einkehr bittet Bettina Böttger um Anmeldung bis 1. September. Kontakt: singlewanderungen-thueringen@gmx.de