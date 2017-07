Badespaß im kühlen Nass! Thüringens schönste Plätze - von Altensteiner See bis Zeulenrodaer Meer

Sommer, Sonne, freie Zeit! Um sich zu erholen und abzuschalten, muss man nicht zwingend in die Ferne schweifen.

Statistisch gesehen verbringen 65 Prozent der Deutschen ihren Urlaub im eigenen Land. Und wie wir wissen, gelangte Goethe seinerzeit zu der Erkenntnis, dass das Gute ziemlich nahe liege. Das dachten sich auch die AA-Redakteure Helke Floeckner, Sibylle Klepzig, Gerd Zeuner, Ines Heyer, Simone Schulter und Jana Scheiding. Sie trugen eine Auswahl der schönsten Thüringer Seen zusammen, wo man bis auf kleine Ausnahmen baden, sich aber in jedem Fall erholen kann.Vielleicht haben Sie auch einen Lieblingsplatz an einem Thüringer Gewässer, den Sie vorstellen möchten? Dann melden Sie sich hier auf www.meinanzeiger.de als BürgerReporter an und stellen Ihr Foto mit einem kleinen Text ein.