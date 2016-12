Beschauliches Thüringen

Willst du immer weiter schweifen?Sieh, das Gute liegt so nah.Lerne nur das Glück ergreifen.Denn das Glück ist immer da.(Goethe, "Erinnerung")hier auf den Reinsbergen (Bach-Goethe-Wanderweg) 500-600 m ü.M. zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert. Reichlich geschützte u. seltene Fauna und Flora zwischen Arnstadt und Ilmenau direkt bei über Plaue-Kleinbreitenbach-nach dem Aufstieg wird man belohnt und es eröffnet sich ein herrliches Panorama in alle Himmelsrichtungen -Einkehr in das Künstlercafe "Landart" möglich-Aufnahmen alle vom 4.Dezember 2016