Fliegen bei Inversionswetter oder "Bestätigung: "nur Fliegen ist schöner"

Inversionswetterlagen bilden sich insbesondere im Herbst und im Winter. Eine Inversionswetterlage liegt vor, wenn eine Luftschicht vorhanden ist, in der die Temperatur nach oben hin nicht ab, sondern zunimmt. Normalerweise ist das Gegenteil der Fall. Die Umkehr der Temperaturverhältnisse bei Inversion hat auch eine Feuchteabnahme zur Folge.Diese Wetterlage ist aber vor allem in und bei städtischen und industriellen Ballungsgebieten gefürchtet, da die Luft nicht durchmischt werden kann und sich somit innerhalb der Inversionschicht mit aufsteigenden Schadstoffen anreichert.Die Aufnahmen1-5 wurden am 15.02.2017 gegen 10.30 Uhr bei einem Flug mit einem Flieger Aeroprakt 22l des Aeroclub-Arnstadt über Blankenhain- Weimar-Nauendorf-Tonndorf-Hohenfelden-Arnstadt gemacht. Das Bild6 und 7 schon etwas früher über dem Thüringer Wald nähe Oberhof ebenfalls bei Inversionswetter, wenn auch die Bildqualität nicht so gut ist aber man kann doch deutlich am Horizont die Inversionsgrenze erkennen und für mich wiedermal eine „Bestätigung- nur Fliegen ist schöner“!!!Von TA Leser und Sport/Hobby-Pilot des Aero-Club-Arnstadt e.V.Eckehard Dierbach (Plaue/Kleinbreitenbach