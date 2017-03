früher Blütenzauber

Bild 4-6. Der Winterschneeball/ Duftschneeball ist vereinzelt ab November, bei milder Witterung in voller Blüte im Dezember, sonst im Vorfrühling (März). Auch hier gab es zumindest in unserem Garten auch eine Verzögerung der Blütezeit, welche aber nicht unsere Freude und die der Bienen an dem Duft und Farbe der Blüten mindert.Aufnahmen März 2017Eckehard Dierbach (Plaue)