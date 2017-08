"geflügelte Naturschönheiten"

Ihre Körperlänge kann 1 – 60 mm betragen, und ihre Flügelspannweite reicht von 2 mm bis 32 cm.Bild 1/2 lange habe ich diese kleine, scheue „Schönheit“ mit der Kamera „gejagt“, um diesen Falter – der seinen Namen-alle Ehre macht – „himmelblauer Blaeuling“ im Bild festzuhalten.Im Bild 3 ein schöner Farb/Kontrast zwischen einem „Zitronenfalter“ und einer Bohnenblüte -dieser Falter kann zum Beispiel bis zu 13 Monate leben, als Gegensatz dazu z.B. nur einen Tag Lebenszeit bei sogenannten „Sackspinnern“.Im Bild 4 streiten sich zwei ebenfalls sehr schöne, weniger scheue Exemplare des „Kaisermantel“(Edelfalter) um den Nektar einer blühenden Distel und ich habe mich gefreut, das ich den „Streit“ auf dem Bild fixieren konnte.Im Bild 5 kann man sehen das der Nektar auch „friedlich geteilt“ werden kann –hier zwischen einem „Kaisermandel“ und einer Hummel.Auf dem Bild 6 zwei ebenfalls sehr schöne Falter mit Namen „Pfauenauge“, welche sich am Nektar des „Sommerflieder“ laben, oder auch zu Recht „Schmetterlingsflieder“ genannt.Im Bild 8/9 laben sich am Nektar am selben Busch zur gleichen Zeit ein "Kaisermantel" und ein "Schachbrettfalter" .(Alle Aufnahmen entstanden Ende Juli-Anfang August 2017 in der Umgebung von Plaue))Eckehard Dierbach (Plaue/kleinbreitenbach)