Geführte Fackelwanderung zum Lichtmessfeuer auf dem Schneekopf

Gehlberg: Schneekopf |

Am Samstag, den 28. Januar 2017 findet traditionsgemäß

das Feuer zu Mariä Lichtmess auf dem Schneekopf statt.



Für das leibliche Wohl ist ab 18 Uhr an der Güldenen Brücke gesorgt.

Geführte Fackelwanderung 18 Uhr ab Gehlberg TouristInfo - bitte Aushänge beachten,

Fackeln können vor Ort erworben werden.

Abbrennen des Feuers am Gipfel gegen 20 Uhr.



Es laden ganz herzlich ein die Bergfreunde des Schneekopfvereins Gehlberg e.V. !