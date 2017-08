Ich bin kein Vegetarier

Ich habe gehört das man sich in der tierärztlich Hochschule Hannover „Gedanken“ darüber gemacht hat – warum wir Hunde eigentlich Gras fressen, mit folgenden nicht gesicherten Ergebnissen:ungenügender Ballast in der Nahrung; ungenügende Sättigung; Aufnahme (Substitution) von Vitaminen und Mineralien; Ersatzhandlungen; Auslöser für Brechreiz; Aufnahme von Stoffen, die allein in Pflanzen vorkommen und die für bestimmte Funktionen, z.B. der Bildung von Duftstoffen erforderlich sind.Ich soll ein „englischer Labrador sein“- und heiße „Tora“- bin 4 Monate und zurZeit zu Besuch bei „Tobby“(Auf einem Bild- das soll ein Pferd sein-sehe so etwas zum ersten Mal -ein Pflanzenfresser) und meinen Fleisch - und Gras fressenden Freunden „DSH -Bruno“; „Dackel - Elli“ und „Labrador –Fiene“Eins weiß ich aber genau - auf keinen Fall hat das Grasfressen etwas mit dem Wetterwechsel zu tun!– Ansonsten ist mir das eigentlich auch „ (Hunde)-Wurst“ - Hauptsache ich komme –hin und wieder- etwas von „Dieser“ und kann noch lange bei meinen Vier- und Zweibeinigen Freunden sein!!!(Aufnahmen von Eckehard Dierbach (Plaue)