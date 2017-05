"Mai-Rhapsodie" aus der Vogelperspektive

So sehe ich im Mai aus der „Vogelperspektive“ das satte Mai-grün mit dem kräftigen Gelb der Rapsfelder,das Blau des Himmels und die weisen Wolken, für mich, als eine besondere „Rhapsodie der Farben oder der Frühlingsgefühle“.(In Deutschland wächst auf rund 1,3 Millionen Hektar Raps. Als wichtigste heimische Öl- und Eiweißpflanze hat er sich in den vergangenen 25 Jahren sowohl in der Ernährung von Mensch und Tier als auch ganz besonders als Rohstoff für die Herstellung von Biokraftstoff etabliert)Fotos aus einem UL- Aeroprakt 22L des ACA von Mitte Mai 2017 über dem Kreis Gotha und dem Ilm-Kreis mit dem Anflug auf den Verkehrsflugplatz Arnstadt-AlkerslebenVon Eckehard Dierbach (Aero-Club-Arnstadt )mit Co-Pilot und FluglehrerSwen Kallenberg