Rosenmontag- auf dem "Drei-Gleichen-Wanderweg"

Dieser sehr schöne Wanderweg verbindet die Burgen- "die Burg Gleichen, die Mühlburg und die Wachsenburg", die heute in ihrer Gesamtheit "Drei Gleichen" genannt werden und führt auf weiten Strecken durch ein Naturschutzgebiet mit vielen seltenen Pflanzenarten und Tierarten. Noch waren nicht viele Frühblüher zu sehen, aber ein „Sprung“ Rehe sowie schon „angereiste“ Wildgänse und andere Wasservögel konnten hier von „Hobby-Ornithologen“ beobachtet werden. Auch ein wenig „Fachsimpeln“(als ehem Landwirt u.Veterinär-Ing.) mit dem anwesenden, freundlichen Schäfer und seiner Schafherde mit wenige Tage alte Lämmern in der Nähe der ehemalige Torfstiche in der Mühlberger Senke auf dem Rückweg, rundete diesen schönen Tag ab. Selbst sein Allgemeinwissen über den Abbau von "Alabaster" und andere geologische Besonderheiten kann man „Bereichern“. An mehreren Stellen trifft man auf die vegetationslosen Keupermergelhügel, einer ungewöhnlichen geologischen Besonderheit des Drei-Gleichen-Gebietes. Der Weg ist sehr abwechslungsreich und verläuft mal im Tal und mal auf Höhenzügen mit schönen Aussichtspunkten.Bildimpressionen von Eckehard Dierbach (Plaue/Kleinbreitenbach)