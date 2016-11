Spätherbst in Thüringen

„Wir können uns J.W. Goethes Eindrücken nur anschließen“! Am Sonntag dem 6.11.2016 –waren wir wieder einmal auf „unserem Fast-Tausender-Hausberg“- dem Schneekopf“. Spätherbstliches Wetter-wenig-Touristen-aber herrliche Eindrücke von Wetter-Wolken Naturfarben-Aussichten (hier Geratal-Blick- und alle Himmelsrichtungen) trotz oder gerade wegen dem Wechselspiel von zeitweiligen Nebel -Wolken-Sonne-erste Eiskristalle bei Minus 2Grad – aber gerade mit diese Vielfalt von Eindrücken und Farben beeindruckt uns der Spätherbst.So bleiben wir bei J.W. Goethe mit einem Zitat in einem Brief an F. Schiller„Der Herbst ist immer unsere beste Zeit.“Johann Wolfgang von Goethe)Von Eckehard Dierbach (Plaue-Kleinbreitenbach)(Alle Aufnahmen vom 6.11.16)