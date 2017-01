Thüringen ein Wintermärchen

Durch Wolken unterbrochen war zeitweise eine herrliche Sicht zu den „Gleichbergen“ und in Richtung „Wasserkuppe“ in Hessen –nach Oberhof-zur „Geratalbrücke“ ins Tal und in Richtung des „Kickelhahn“ u.a. Himmelsrichtungen möglich. Durch den Schnee und Reif an den Bäumen, dem Aussichtsturm und der Meteorologischen Stadion, den Sitzbänken, Wegweisern boten herrliche Motive, ja selbst die Papierkörbe. Auch Schäferhund „Bruno“ und Dackeldame „Elli“ (mit Einschränkungen wegen der „Bodenfreiheit-unter dem Bauch") und die Pferde an der Schmücke hatten Ihre Freude.Wenn man es sich leisten kann, sollte man jedoch diese Touren mit oder ohne Ski aber in entsprechender Kleidung möglichst aber in der Woche absolvieren.Bürgerreporter- Leser Eckehard Dierbach (Plaue)