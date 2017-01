Winterfreuden

1-5. Endlich mal wieder Winter mit „Schneeschippen“-ich mache diese „Arbeit“ aber gerne-hier sieht man das es auch unseren „Fellkindern“ Schäferhund „Bruno“, Dackeldame „Elli“ und unserem „Pflegefellkind“ „Fiene“ Labrador - viel Spaß bereiten kann-wobei Rauhaar- Dackelmädchen „Elli“ mit Tief/Schnee nicht so viel am „Hut“ hat.Bild 6/7. Für diese „Drei“-Vierbeiner-Winter/Schönheiten (Schlittenhunde bzw. Nordische Hunderasse „Samojede“) ist es Ihr Element –Schnappschuss bei einer Winterwanderung in der schönen Umgebung des 867 m hohen Blessberges in Thüringen.8. Einige Zeit im Schnee herumtollen macht Hängebauchschwein " Miss Bicki"auch nichts aus.9. "Ein Pferdekuss in Ehren kann hier Schäferhund "Bruno" und Wallach "Tobby" keiner verwehren"10. Um diese Aussicht zu geniesen legt sich DSH "Bruno" doch gerne auch einmal länger in den Schnee -hier oberhalb von Locarno im Mai 2016 (Schweiz)Von AA Leser Eckehard Dierbach (Plaue/Kleinbreitenbach