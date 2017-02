1. Workshop „Eure Ideen für Eure Stadt“

Das Projekt wird durch das Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft im Rahmen des Wettbewerbs „Modellprojekte der Regionalentwicklung“ gefördert. Die Projektkosten belaufen sich auf 52.000 Euro. Folgende Projektvorschläge wurden benannt: Soccer-Multisportanlage am Viduktsportplatz, Skateranlage, Ausbau des Volleyballplatzes am Freibad, Bewegungs- und Fitnessparcour, Basketballanlage am Jugendclub. Die Ideen werden in den nächsten Tagen durch die Stadtverwaltung geprüft und Lösungsvorschläge erarbeitet. In einem 2. Workshop am 14. März 2017, 18:30 Uhr, im Rathaussaal (Öffentliche Sitzung des zuständigen Ausschusses des Stadtrates), werden die Projektideen noch einmal vorgestellt. Bis zu diesem Termin können noch weitere Vorschläge in der Stadtverwaltung (Kontakt: Frank Hofmann Telefon 03629 668821) eingereicht werden.