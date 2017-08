Erinnerung an den Mauerbau 13. August 1961 - Berlin/Besuch August 2017

Auch haben wir damals wie heute Berlin besucht und insbesondere aktuell im August bei einem Besuch des großflächigen „Gedenkstätte -Berliner Mauer“ in der Bernauer Strasse, „lief es mir wieder kalt den Rücken herunter“ rüttelte in mir wieder Erlebnisse bis zum spektakulären „Mauerfall“ wach!!Bilder von heute und historische Schautafeln von der Grenzmauer nahe „Am Postbahnhof“ und der „Bernauer Strasse“ in BerlinEckehard Dierbach (Plaue)