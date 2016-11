Vor 100 Jahren - Abschriften aus der Landeszeitung

Amtliches Organ sämtlicher Behörden des FürstentumsNº261 Rudolstadt, Dienstag, den 7. November 1916Nach vorliegenden WTB-Meldungen, die wir wegen Platzmangels nicht ausführlich veröffentlichen konnten, wurden v e r s e n k t : Motorschiff "Frans", Dampfer "Runhild", englischer Dampfer "Brierlen Hill" (1168 To.), Dampfer "Clan", "Leslie", "Statesman", englischer Dampfer "Marquis Bacquehem" (4396 To.) sowie die norwegischen Dampfer "Thor" und "Ivanhoe".5. Nov. S. M. König Ludwig von Bayern traf gestern mittag in Lemberg ein und wurde auf dem Bahnhof von dem deutschen Generalkonsul Heinze und den Spitzen der ortsanwesenden deutschen und österreichisch-ungarischen Militärbehörden empfangen.Berlin, 5. Nov. (Amtlich, WTB.) Am 4. November abends ist das Unterseeboot "U 20" im Nebel nördlich Boobjerg an der westjütländischen Küste festgekommen. Alle Abschleppungsversuche der sofort zur Hilfe gerufenen Torpedoboote blieben erfolglos. "U 20" wurde daher am 5. November mittags gesprengt, nachdem die Bejahung von unseren Torpedobooten geborgen war.Der Chef des Admiralstabes der MarineRudolstadt, den 6. November.---in den hiesigen Lazaretten und Reservelazaretten weilte heute vormittag wiederum I. D. die Frau F ü r s t i n , womit den hiesigen Verwundeten erneut eine außerordentliche Freude bereitet worden ist.Von Mittwoch bis Freitag wird das Hamburger Zwerg-Künstlertheater im "Deutschen Krug" mehrere Gastspiele geben. Die zehn Zwergschauspieler, von denen der kleinste 58 Zentimeter und der größte wenig über einen Meter mißt, sind von Hofschauspieler Ruhtisch zu einer Künstlertruppe herangebildet worden, die überall besten Erfolg und lobenswerte Pressebesprechungen erzielte. Die Spielfolge weist einen bunten Teil sowie vier Burlesken auf. (S. Anzeige)