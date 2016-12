AA-Serie Mein Museum: Glasmuseum in Lauscha

Durch Anja Fölsches Adern fließt kein Blut, sondern Glas - könnte man sagen. Die Kunstglasbläsermeisterin führt mit Leidenschaft und Kenntnis durch ihre Ausstellungen im Museum für Glaskunst Lauscha. Ein Höhepunkt des Museumskomplexes ist der ganzjährig geöffnete Verkaufsbereich rund um den Weihnachtsschmuck. AA-Redakteurin Jana Scheiding hat Anja Fölsche in Lauscha besucht.

Gezeigt werden eine Sammlung von Glasobjekten und -erzeugnissen der Hütten- und Lampentechnik: Waldglas, Christbaumschmuck, Prunkgefäße, Perlen, Glasschnitt und -schliff, Glasaugenprothesen, Murmeln und modernes Glas.Am Museum selbst. Es liegt an der Hauptstraße inmitten von Glaswerkstätten und Glasgeschäften, in der zweiten Etage der Farbglashütte.Bis 15. Januar 2017 ist im Museum die Sonderausstellung „Solo“ des Lauschaer Künstlers Ulrich Precht zu sehen, bis 26. Februar die Sonderausstellung „Arrangements aus Glas und Papier“.Glas ist hart und doch zerbrechlich. Um diesen besonderen Werkstoff besser verstehen zu können, bieten wir Führungen, Vorträge und Filmbeiträge an.Da gibt es mehrere: die fili­grane Tänzerin zum Beispiel oder das Tanzpaar. Ich mag auch das gläserne Gesicht – ein Exponat aus der Abteilung moderne Glaskunst – und natürlich den Christbaumschmuck.Einplanen sollte man mindestens eine Stunde.Für Kinder bieten wir Spezialführungen durch die gläserne Märchenwelt an. Außerdem gibt es eine Museumsrallye mit Fragebögen.Besucher können sich in den Ausstellungen mit Informationsmaterial eindecken. Außerdem können sie am Ausgang ein paar kleine Kostbarkeiten erstehen.Glas ist ein faszinierender Stoff. Im Museum kann man dies in den verschiedenen Themenbereichen sehen. Als Kunstglasbläsermeisterin kann ich den Besuchern in Führungen sowohl spannende als auch interessante Details über die Lauschaer Glasgeschichte und zu den verschiedenen Glasbereichen erzählen. Glasliebhaber und interessierte Gäste kommen an unserer Sammlung nicht vorbei und auch für Weihnachtsfans ist im Geburtsort des gläsernen Christbaumschmucks das ganze Jahr Saison.Museum für Glaskunst Lauscha, Straße des Friedens 46, 98 724 LauschaÖffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 12 bis 17, Sonn- und Feiertag 11 bis 17 UhrTelefon: 03 67 02 / 2 07 24