Für den Kurs „Kochen mit Reis: viel mehr als eine Beilage“, in der Volkshochschule in Arnstadt am Mittwoch, den 30.08.17 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr sind ebenfalls noch Anmeldungen möglich (15,20 €).

Reis gehört für viele Menschen zu den Grundnahrungsmitteln. Und das nicht nur in Asien. In der deutschen Küche spielt Reis allerdings meist nur eine Nebenrolle und kann als Beutelreis seinen Geschmack oft gar nicht richtig entfalten. Dabei haben die verschiedenen Reissorten ganz vielfältige Facetten!