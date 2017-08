Kurs "Fingerfood" Volkshochschule Arnstadt

Arnstadt : Volkshochschule |

Für den Kurs „Fingerfood“, am Mittwoch den 16.08.17 in Arnstadt in der VHS 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr sind noch Anmeldungen möglich. Gebühr: 15,20 €.

Für die nächste Party genau das Richtige! Viele gesunde Kleinigkeiten wollen wir zubereiten und zu einem tollen Buffet zusammenstellen.... und verkosten.

Bringen Sie bitte eine Schürze und ein Gefäß für Reste für zu Hause mit. Die Lebensmittelkosten betragen: 6,00 €.



