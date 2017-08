Kurs "sicher mobil - Verkehrssicherheit für Senioren" VHS

sicher mobil ist ein Programm des Deutschen Verkehrssicherheitsrates und seiner Mitglieder. Es wird unterstützt vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das Programm will Ihnen helfen, ein Leben lang sicher und mobil zu sein.

Ein Bestandteil des Programms sind Seminare für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ab 50 Jahren, die bundesweit angeboten werden.

Der Kurs ist kostenfrei. Der Kurs findet in Ilmenau in der VHS zu folgenden Terminen statt:

31.08.2017: Aktuelle Informationen Realität auf unseren Straßen, Veränderungen, auf die

man sich einstellen muss, Unfallrisiko der älteren Fahrzeugführer

21.09.2017: Unterwegs mit dem Rad das richtige Fahrrad, Sinnvolles Zubehör, eingebauter

Rückenwind

16.10.2017: Persönliches Bedürfnis sicheres Autofahren, wie kann ich das erreichen?

30.11.2017: Vorsorge fahrtauglich bleiben, technische Ausstattung die mir helfen kann,

planvolle Herangehensweise an die Automobilität

11.12.2017: Umstieg Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln Unterwegs als zu Fuß

gehender (Fußgänger)

Informationen zu diesem und weiteren Kursen erhalten Sie auf unserer Internetseite www.vhs-arnstadt-ilmenau.de. Gern beraten wir Sie auch telefonisch oder persönlich zu unseren Sprechzeiten.

Wir bitten um Anmeldungen im Vorfeld schriftlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule in Ilmenau, Bahnhofstraße 6. oder per Fax 03677-645524

Gern können Sie sich auch online anmelden: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de

Bei Fragen stehen wir telefonisch unter 03677-6455-21 bzw. per Email: d.schenke@vhs-arnstadt-ilmenau.de zur Verfügung.