Bösleben im Turnierfieber

Am 02. und 03. September steht die kleine Ortschaft Bösleben ganz im Zeichen des Pferdesports. Bereits zum 24. mal richtet der Reitverein "Zum Lindenhof" Bösleben sein traditionelles Reit- und Springturnier aus.

Erwartet werden Gäste aus vier Bundesländern, die in den 17 Dressur- und Springprüfungen an den Start gehen. Das Meldeergebnis mit fast 215 Nennungen beweist, dass sich das Böslebener Turnier einen Namen in den Kreisen der Pferdesportler gemacht hat. Für das leibliche Wohl der Gäste und Teilnehmer ist an den beiden Turniertagen ausreichende gesorgt. Verschiedenste Getränke und Speisen stehen von früh bis spät zur Verfügung. Der Eintritt zu den Tagesveranstaltungen ist wie immer kostenlos.

Ermöglicht wird diese Veranstaltung nicht zuletzt durch den Einsatz der vielen freiwilligen Helfer und die finanzielle Unterstützung der Sponsoren aus der Umgebung, denen der Verein auf diesem Weg schon einmal seinen Dank aussprechen möchte.

Bleibt zu hoffen, dass in diesem Jahr auch das Wetter mitspielt und die Besucher, Teilnehmer und Veranstalter mit ein bisschen Sonne verwöhnt.

Dann wird das 24. Böslebener Reitturnier sicher ein voller Erfolg!