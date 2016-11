Ichtershausen aktuell: ICV startet in die 5. Jahreszeit mit Pauken und Trompeten

Großer Fackelumzug am 11.11.16 in Ichtershausen

Wieder mal ist es an der Zeit, das bestbehütetste Geheimnis in Ichtershausen zu lüften. Mit Beginn der närrischen Zeit am 11.11. wird das Prinzenpaar des Ichtershäuser Carneval Vereins nun endlich der Öffentlichkeit präsentiert.Traditionsgemäß lädt daher der ICV zum gemeinsamen Fackelumzug durch Ichtershausen ein. Um 18:30 Uhr setzt sich die Narrenschaft unter den Klängen des Fanfarenzugs Ichtershausen an der Schule in Bewegung in Richtung Nadelwerk. Dort wird gespannt das Eintreffen der Hoheiten erwartet und die Inthronisierung mit Musik, Bratwurst und einem fantastischen Feuerwerk gefeiert.Unter dem Motto „In unserem Verein ist alles streng geheim“ erwartet auch in diesem Jahr das Publikum wieder ein abwechslungsreiches Programm.Samstag, 12.11.2016 1. BüttenabendSamstag, 07.01.2017 2. BüttenabendSamstag, 14.01.2017 3. BüttenabendSamstag, 21.01.2017 4. BüttenabendFreitag, 27.01.2017 5. BüttenabendSamstag, 28.01.2017 6. BüttenabendSamstag, 11.02.2017 7.BüttenabendSonntag, 12.02.2017 SeniorenfaschingSamstag, 18.02.2017 8. BüttenabendSonntag, 19.02.2017 KinderfaschingDonnerstag, 23.02.2017 WeiberfaschingSamstag, 25.02.2017 9. Büttenabend