Minuten entscheiden: In Greiz lernen Eltern und Kinder gemeinsam, Erste Hilfe zu leisten

Die junge Mutter erschrickt fast zu Tode, als ihr Zweijähriger plötzlich durchdringend zu schreien beginnt. Fünf Sekunden hat sie ihren Sohn aus den Augen gelassen - für den Kleinen Zeit genug, ein Händchen auf die heiße Herdplatte zu legen. Doch anstatt alles fallen zu lassen und dem Kind zu Hilfe zu eilen, erstarrt die Mutter zur Salzsäule.

Viele wissen im Notfall nicht, was zu tun ist

Ende März startet der vierte Kurs in Erste Hilfe

Dabei hängt im Notfall sehr viel - manchmal sogar alles - vom Ersthelfer ab. Die ersten Minuten sind entscheidend.Dass Angehörige von Kleinkindern nach einem Unfall in Schockstarre verfallen, komme öfter vor als angenommen, weiß Bernd Lehmann vom 2010 in Greiz gegründeten Verein "We4Kids". "Über 40 Prozent aller Unfälle mit Kleinkindern passieren zu Hause, mehr als zwei Drittel der Kinder sind unter sechs Jahren." Eltern wären unsicher und hätten Angst, dem Kind durch falsches Handeln noch mehr Schaden zuzufügen. Manche fürchteten sogar, zur Rechenschaft gezogen zu werden. „Verantworten muss sich, wer gar keine Hilfe leistet“, stellt Lehmann klar.Der sozial Engagierte wollte diese erschreckende Statistik nicht einfach zur Kenntnis nehmen. Deshalb initiierte er vergangenes Jahr unter dem Dach von "We4Kids" ein neues Projekt namens "Helferkids". Kaum bekannt, wurde es für den Thüringer Familienpreis nominiert und erhielt von der Stiftung Familiensinn Thüringen einen der zweiten Plätze.Vereinschef Lehmann betrachtet die Dinge gern von zwei Seiten und fragte Kinder, wie sie sich in Notfällen verhalten würden. "Fast alle sagten, dass sie zu Hause schon Unfälle miterlebt, aber nicht gewusst hätten, was sie tun sollten." So entstand die Idee für die Helferkids. "In Seminaren befähigen wir Kinder, in Notfällen angemessen zu reagieren", erklärt Bernd Lehmann und nennt einige Unterrichtsbestandteile: "Wie funktioniert die stabile Seitenlage? Wie versorge ich Verbrennungen und Quetschungen? Wie lege ich einen Druckverband an? Was sage ich dem Rettungsdienst am Telefon?"Für sein jüngstes Projekt kann er auf die profunde Hilfe des Krankenhausfördervereins und des Rettungsdienstes Sommerfeld & Fritzsche aus Greiz bauen. Drei Erste-Hilfe-Kurse für Kinder und Erwachsene haben bislang stattgefunden, der vierte folgt im März."Es ist nicht alltäglich, dass Kindern, Eltern und Großeltern gemeinsam lernen, wie man sich als Ersthelfer verhält", weiß Lehmann. "Geeignet sind Kinder ab 7 Jahren, denn außer der Theorie müssen sie auch praktische Übungen absolvieren." Nach dem Kurs erhalten die jungen Teilnehmer ein Zertifikat und dürfen sich offiziell "Helferkids" nennen. Darauf sind die meisten mächtig stolz.Das Projekt "Helferkids" innerhalb des Vereins "We4ids" gibt es seit Mitte 2016. Es richtet sich an Eltern und Großeltern, die gemeinsam mit Kindern und Enkelkindern lernen möchten, in Notfällen angemessen zu reagieren.Am 25. März findet von 8.30 bis 15 Uhr der nächste Kurs im Kreiskrankenhaus Greiz statt.Anmeldungen entweder im Krankenhaus oder beim Verein "We4Kids".facebook: we4kids e.V.