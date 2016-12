Nach 53 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Deutschen Roten Kreuz Stadtilm in den Ruhestand verabschiedet.

Nach 53 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Deutschen Roten Kreuz Stadtilm ist es an der Zeit ruhiger zu treten und den Platz im aktiven Dienst jüngeren Kameraden und Kameradinnen zu Überlassen so Kamerad Neumann.Schon in seiner Jugend interessierte sich der damals 19 jährige für die Arbeit des Roten Kreuz und trat dem damaligen Sanitätszug der Stadt Stadtilm bei. Eine Entscheidung die er ein Leben lang nicht bereuen sollte und Ihn nicht ruhen lies sein Wissen und Können zum Wohle kranker und verletzter Menschen einzusetzen. Dies zeigt sich im Besonderen bei seinem unermüdlichen Einsatz bei der Betreuung der Fußballspiele in Stadtilm von 1964 bis 1970 und 1992 bis 2015.Sein Ehrgeiz und seine Einsatzbereitschaft sind in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich und schon gar nicht bei ehrenamtlicher Arbeit voraus zu setzten. Darin sollten sich alle ehrenamtlich arbeitenden in vielen Vereinen ein Beispiel nehmen und dieses verinnerlichen, nur so kann ehrenamtliche Arbeit funktionieren.Durch seine Arbeit im DRK-OV Stadtilm kennt der Großteil der Stadtilmer und viele in der Umgebung, nicht zuletzt die Fußballer deine doch recht eigensinnige Art sich mit Leuten zu unterhalten und ihnen zu begegnen. Nichts des zu trotz haben alle oder zu mindestens die meisten dein Art akzeptiert und auch lieben gelernt, denn darin bist und bleibst du in Stadtilm einzigartig.„Sanitätsgefreiter Neumann“ wie man ihn auch oft genannt hat, wir der DRK-OV Stadtilm bedanken uns bei Dir für deine geleistete Arbeit, bei deiner Familie für die Unterstützung und das Verständnis der doch intensiv genutzte Zeit der ehrenamtlichen Arbeit ganz herzlich.Du bist mit deiner Familie bei Veranstaltungen des DRK immer herzlich willkommen und wir hoffen du fühlst dich dazu auch immer eingeladen, denn du bist und bleibst ein Teil von uns.Herzlichen DankDRK-OV Stadtilm