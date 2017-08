11. Mittelaltermarkt Heldrungen

Wenn auf einer der schönsten Burgen im Thüringischen

, der Wasserburg in Heldrungen, die Darsteller aus allen Teilen Deutschlands anreisen, Ihre Stände und Zelte aufbauen wird aus einer Burg, die als Jugendherberge genutzt wird, eine wimmelnde und lebendige Mittelalter-Stadt. Auf den Bastionen entstehen Lager aus den verschiedensten Jahrhunderten, denn das Mittelalter umfasst eine Zeit von 500 bis 1500, also ca. 1000 Jahre.können Sie das Leben und das Handwerk der damaligen Zeit hautnah erleben, zum Teil mitmachen und viele handgemachte Erzeugnisse erwerben. Und keine Scheu - Fragen sind ausdrücklich erwünscht!Wer sich für die Kampftechniken des Mittelalters interessiert, kann sich dieauf dem „Sportplatz“ anschauen und am Nachmittag die spektakuläre Brückenschlacht mit den Kriegern aus Früh- und Hochmittelalter erleben. Bitte beachten Sie, dass zu dieser Zeit (15.45 bis 16.30 Uhr) kein Einlass möglich ist. Wer dienicht verpassen möchte, sollte also spätestens gegen 15.00 Uhr die Burg betreten.Um 19.00 Uhr küren wir die schönste selbstgebastelte Laterne, danach beginnt derüber die Bastionen. Damit die Kinder noch dabei sein können, wird gleich im Anschluss die Feuershow stattfinden.Im Burginnenhof kann sich bei leckeren Speisen und Getränken entspannt werden und dort werden die Künstler um Ihre Aufmerksamkeit buhlen.Wir freuen uns darauf, sie wieder in unsere Zeit „mitzunehmen“. Auf Grund der verschärften Sicherheitssituation sind wir aufgefordert, größere Gepäckstücke (Rucksäcke, Taschen) am Einlass zu überprüfen. Bitte beachten Sie dies bei Ihren Vorbereitungen.

Wir erwarten Ihren Besuch

am Samstag, den 23.09.2017 von 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr und am Sonntag, den 24.09.2017 von 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr.Nähere Informationen zum Programm ab Anfang September auch unterwww.mittelalter-heldrungen.deEintritt: Erwachsene 6,00 €Kinder bis 14 Jahre frei