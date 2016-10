Donndorf: Klosterkirche |

... zugunsten der Restaurierung der Orgel in der Kirche St. Laurentius im Kloster Donndorf.



Es spielt: Akkordeonorchester "Power of Harmony"



unter der Leitung von Birgit Hoffmann.



Samstag, 29. Oktober



Beginn: 15.00 Uhr, Einlass: 14.30 Uhr



Eintritt: fei, um Spenden wird am Ausgang gebeten.



Der Förderverein "Donndorfer Kirchen" und alle Mitwirkenden laden recht herzlich ein.