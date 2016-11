Faschingseröffnung in Bretleben - 30. Session

„Ein dreifaches Bretleben Helau“, mit diesen Worten wollen die Mitglieder des Bretlebener Carneval Verein e.V. (BCV) auch in diesem Jahr in die 30. Faschingssession starten.

Am 12. November 2016 um 20.11 Uhr ist es dann endlich so weit und das närrische Treiben beginnt.

Auch dieses Jahr gibt es wieder die geheimnisvolle Frage, wer unsere neue Prinzessin in der Session 2016/2017 sein wird und neben Marco dem II. regieren darf.

Die Auflösung der neuen Tollität, was es für neue Kostüme, Tänze und Sketche gibt, diese und weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne, wenn Sie uns besuchen kommen.

Nach jeder Veranstaltung geht es natürlich bei guter Musik munter weiter.

Die Karten für die Eröffnungsveranstaltungen im November kosten an der Abendkasse 9 Euro.

Für die Veranstaltungen im Januar und Februar kosten die Karten 10 Euro und 12 Euro.

Unsere Veranstaltungen für die Session 2016/2017 nochmals auf einen Blick.



12.11.16 um 20:11 Uhr Faschingseröffnung

28.01.17 um 20:11 Uhr Faschingsball

11.02.17 um 15:00 Uhr Kinderfasching

12.02.17 um 14:00 Uhr Seniorenfasching Kaffee & Kuchen, 15:00 Uhr Programm

25.02.17 um 20:11 Uhr Großer Faschingsball

26.02.17 um 13:00 Uhr Umzug mit Start vor dem Gemeindesaal



Wir freuen uns auf Ihr kommen und hoffen natürlich, dass Sie jede Menge Spaß und ein tolles Kostüm mitbringen.

Bis dahin „Ein dreifaches Bretleben Helau“ vom Bretlebener Carneval Verein e.V. sagt Paula Marlen Krauspe, unsere Autorin.