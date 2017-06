Grundschüler werden vom Lesemuffel zur Leseratte

Damit möglichst viele Kinder an dem Projekt teilnehmen und sich als richtige „Leseratten“ erweisen können, gibt es von jedem der 6 Buchtitel mehrere Exemplare. Nachdem Frau Jordanland heute das Projekt „Ich bin eine Leseratte“ vorstellte, stürzten sich die zukünftigen „Leseratten“ mit großer Begeisterung auf die Bücher und suchten sich ein Exemplar aus. Wer aber eine richtige „Leseratte“ werden will sollte schon drei bis vier schaffen. Ein Mitmachheft mit Fragebögen und ein Lesezeichen erhielten die Kinder zusätzlich. Im Anschluss an das Projekt –- ist die junge Leserschaft aufgefordert, den Lesestoff in einem Heft zu bewerten und in Form von Zeichnungen auf Papier zu bringen. Das Heft wird dann bis Ende September zur Auswertung in der Bilbiothek abgegeben. Für besonders eifrige „Leseratten“ lobt die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen Preise aus: Zu gewinnen gibt es Buchgutscheine, mit denen individuelle Buchwünsche in der nächsten Buchhandlung erfüllt werden können. Zum Abschluss des Projektes werden alle Schülerinnen und Schüler, die sich am Leseprojekt beteiligt haben, in ihre Bücherei zu einem Lesefest eingeladen, in dessen Rahmen diese Preise zu gewinnen sind.Frau Jordanland wünscht allen Teilnehmern viel Spaß beim Lesen und freut sich auf viele neue Leser in der Bibliothek „Leseparadies“ in Wiehe, Schulstraße 5, die dienstags und donnerstags in der Zeit von 13.30 – 17.30 Uhr geöffnet ist (Tel.-Nr. 034672/698ß7)