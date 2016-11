Wiehe: Stadtpark | Herzliche Einladung zum Kammerkonzert "Ehrungen" mit Musikern des Loh-OrchestersSondershausen/Nordhausen mit Werken von Max Bruch und Max Reger

im Festsaal des Stadtparks in Wiehe.Karten erhalten Sie im Vorverkauf. Fahrradhaus Pedalo (Tel. 034672/688 567)Mo - Fr.: 9.00 - 13.00 Uhr, 15.00 - 18.00 UhrSa: 9.00 - 12.00 UhrTouristinformation (034672/69 807)Di und Do von 13.30 - 17.30 Uhrsowie an der AbendkasseWir freuen uns auf Ihren Besuch