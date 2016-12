Samstag 07.Januar 2017 / 16 Uhr

Prosit Neujahr – die verflixte Klassik - das Neujahrskonzert in Wiehe mit dem Showpianist Felix Reuter

(Klavier)Nun schon das fünfte Mal findet in Folge das Neujahrskonzert im Stadtpark statt. Freuen Sie sich auf einen schönen Nachmittag und stoßen Sie klangvoll gemeinsam auf das Neue Jahr an.Felix Reuter ist Pianist, Musikkomödiant, Improvisationskünstler und Entertainer in einem. Er spielt keine fertigen Kompositionen, sondern improvisiert die Musikgeschichte von 300 Jahren und plaudert dabei auf das Angenehmste. Man erfährt die Verwandtschaft zwischen Bach und Jazz, freut sich über den Rock ’n’ Roll von Mozart und lacht über die tausend Schlüsse von Beethoven.Klassik ist verstaubt? Kein bisschen. Felix Reuter belehrt nicht, er unterhält. Evergreens, die jeder mitpfeifen kann, entdeckt er plötzlich in völlig anderen Werken wieder. Von der Werbung zur Symphonie, oder vom Musical zu Bach. – Unterhaltender kann es nicht sein, Musik zu entdecken und erstaunliche Geschichten zu erfahren! In seinen „music meets natur“- Programmen war Reuter in diesem Jahr auch im Kyffhäuserkreis unterwegs. Vielleicht gibt es einen kleinen Seitensprung in dieses Programm ? Aber lassen Sie sich überraschen, wessen Werke er zu neuem Leben erweckt.Kartenvorverkauf:Touristinformation Wiehe (034672/69807), Dienstag und Donnerstag 13.30 bis 17.30 Uhr, Mittwoch 09.00 -17.00 UhrFahrradhaus Pedalo Wiehe (Tel. 034672/68 85 67), Montag – Freitag 09.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr, Samstag 09.00 bis 12.00 UhrKartenpreis: 17,- €Kartenverkauf an der Abendkasse ab 15 Uhr im Stadtpark (19,- €)