Udo Lindenberg Double-Show mit Rudi Wartha

Am 22.09.2017 begeben sich die Schüler und Lehrer der Borlachschule Artern auf eine „Reise durch den Körper“. An abwechslungsreichen Stationen vermitteln kompetente Vertreter aus Gesundheits- und Sozialwesen Wissenswertes über den Körper.

Die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen erwarten im Rahmen des Unterrichtsthemas „Organspende“ ein besonderes Highlight. Sie lernen mit Rudi Wartha jemanden kennen, der nach Jahren schwerer Krankheit durch eine Nierentransplantation ein zweites Leben geschenkt bekam. Sie erfahren von einem Betroffenen, was ein Leben unter Dialyse bedeutet und was unerschütterlicher Wille bewirken kann.

Herr Wartha ist nicht nur Organträger sondern auch offizielles Double des Rockmusikers Udo Lindenberg. Deshalb können wir den Panik-Paten natürlich nicht ohne eine gehörige Portion Panikrock gehen lassen.

Er nimmt uns am 22.09.2017 mit auf seine Reise durch das lindianische Panikuniversum. Gemeinsam mit der Arterner Band „Four Chains“ und unserem Schulchor rockt er ab 19.00 Uhr die Bühne in unserer Turnhalle.

Der Erlös dieser Spendengala kommt der „Deutschen Nierenstiftung“, der „Udo Lindenberg Stiftung“ und dem Förderverein der Borlachschule zugute.

Karten gibt es ab sofort zum Preis von 12 Euro in der Borlachschule Artern. (Abendkasse 15 Euro)