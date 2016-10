Wiehe: Fahrradkirche |

Nicht der Mensch hat am meisten gelebt, welcher die meisten Jahre zählt, sondern der, welcher sein Leben am meisten empfunden hat.Jean-Jacques RousseauWir nehmen Abschied von unserer ehemaligen BürgerreporterinHannelore Grünlerdie am 21. Oktober 2016 im Alter von 80 Jahren verstorben ist.Hannelore war eine der ersten Bürgerreporterinnen in unserem Portal.Ihre interessanten Berichte und vor allem ihre Persönlichkeit werden wirnie vergessen.Trauerfeier verbunden mit Urnenbeisetzung findet in Wiehe in der St. Ursula-Kircheam Samstag, den 12. November 2016, 13.00 Uhr statt.In Erinnerung aller Bürgerreporterdes Allgemeinen Anzeigers Sömmerda/Artern