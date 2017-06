Auszug aus dem Veranstaltungskalender Hohe Schrecke

VERANSTALTUNGSINFORMATIONEN

Samstag, 03.06.2017, 10.00 Uhr

Gutshof von Bismarck in Braunsroda

Erdbeer- und Spargelmarkt

10.30 Uhr – Wanderung in die Hohe Schrecke - Natur in Hülle und Fülle –

oberes Tor, Gutshof von Bismarck



Samstag, 03.06.2017, 9.00 Uhr

Wanderung mit Jane Gresser - (M)ein Tag voller Wildkräuter

Treffpunkt: 06577 Heldrungen, Gorslebener Weg

Interessante Wildpflanzen – vielfältige Kräuter und die Schönheit der Natur mit allen Sinnen erleben



Samstag, 10.06. 2017, 10.00 – ca. 16.00 Uhr

Wanderung mit Tobias Gaßmann - Wachstum – Den herannahenden Sommer riechen und schmecken

Treffpunkt: 06577 Oberheldrungen, Vereinshaus, Heldrunger Str. zur Weiterfahrt zum Haus am Berge - Hauteroda

Voranmeldung: naturerlebnis@napaetour.de, www.hohe-schrecke.de/naturfuehrungen

Informationen zum Ticketverkauf:

Familien ab 4 Personen – Preis auf Anfrage, Tel.: 0174/6390086

Teilnehmerbeitrag: 25,00 € p.P.



Sonntag, 18.06.2017, 10.00 Uhr

Wanderung mit Bert Schönewerk – Mythos Wald – eine Exkursion ins Wiegental

Treffpunkt: Haus am Berge – Hauteroda



Samstag, 24.06.2017, 9.00 Uhr

Wanderung mit Markus Gresser -Streifzug durch die Vielfalt der Heldrunger Schmücke

- Vielfalt im Wandel der Zeit –

Treffpunkt: 06577 Heldrungen, Gorslebener Weg

Interessante Wildpflanzen – vielfältige Kräuter und die Schönheit der Natur mit allen Sinnen erleben

Voranmeldung: 0178/3487381, michael-gresser@web.de



Sonntag, 25.06.2017, 9.00 Uhr

Wanderung mit Christel Bauer – Frauenkräuter

Treffpunkt: 06571 Langenroda, Am Lindenplatz

Anmeldung: 034672/84711



Sonntag, 25.06. und Dienstag, 27.06.2017, 10.30 Uhr

Yoga-Wanderung mit Karla Würfel – Yoga trifft Hohe Schecke

Treffpunkt: 06571 Kloster Donndorf, Eingangstor



Sonntag, 25.06.2017, 13.00 Uhr

Wanderung mit Petra Kohlmann – Sommerträume und Sommergrüße

Treffpunkt: 99636 Bachra, Bürgerhalle, Parkplatz

Anmeldung bis Samstag 18.00 Uhr möglich

Tel.: 036377/80614, p.elko@web.de



Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie auf unserer Internetseite:

www.hohe-schrecke.de/naturfuehrungen