Eröffnung Glasarche

Ab Mittwoch, den 26. Oktober wird die Glasarche für 4 Wochen im Holzskulpturen-Atelier in Garnbach zu Besuch sein. Am 26.10. findet ab 16:00 Uhr die feierliche Einweihung statt. Bitte parken Sie im Ort und nehmen Sie den Wanderweg in Richtung Rabenswaldburg; so gelangen Sie zum Freiluftatelier der Familie Krüger, vor welchem die Glasarche steht.

Die Glasarche ist ein Werk aus Holz und Glas und wird an 20 Stationen Mitteldeutschlands die Zerbrechlichkeit der Natur in den Fokus stellen (www.glasarche-3.de).

Dieses Kunstwerk aus Glas und Holz ist frei zugänglich und kann täglich besucht werden.