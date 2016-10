Fotoausstellung „Hohe Schrecke“ in der Modelleisenbahn Wiehe

Wiehe: Modellbahn - Ausstellungbahn | So nah und doch (noch) so unbekannt – die Hohe Schrecke. Eine Fotoausstellung über die Region ist vom 20. Oktober bis einschließlich 03. Januar 2017 in der Modelleisenbahn Wiehe während der regulären Öffnungszeiten 10.00 – 18.00 Uhr zu sehen.

In beeindruckenden Naturaufnahmen werden dabei viele Facetten des 45 km nördlich von Erfurt gelegenen Höhenzuges mit seinem wertvollen Buchenwaldbestand gezeigt. Der GEO-Fotograf Thomas Stephan war dazu zu allen Jahreszeiten in Wald, Flur und den malerischen Ortschaften unterwegs, um Bilder von alten Baumriesen sowie seltenen Tier- und Pflanzenarten einzufangen. Herausgekommen ist dabei eine Bilderreise, die Lust auf mehr macht.

Eine gute Möglichkeit, die Hohe Schrecke kennenzulernen sind übrigens Naturführungen, die jeweils zu den Bauernmärkten im Gutshof von Bismarck in Braunsroda von April bis Dezember an jedem ersten Samstag im Monat angeboten werden. Treffpunkt dazu ist immer um 10:30 Uhr am oberen Gutstor. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5,50 €, eine Anmeldung ist dazu nicht notwendig. Weitere Informationen über die Hohe Schrecke und die vielfältigen Möglichkeiten bei Naturführungen unter www.hohe-schrecke.de. , www.modellbahn-wiehe.de

