Infozentrum Hohe Schrecke in der Modellbahn Wiehe

Dazu gibt es Kurzfilme, Fotos, die Ahnengalerie zur Waldgeschichte sowie als Herzstück des Projektes - den Walderlebnisraum. Hier können Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Stimmungen des Waldes, ob am Tag oder in der Nacht, erleben, die spezifischen Urwaldrelikt-Käfer kennenlernen. Gestern war die feierliche Eröffnung.Das Infozentrum grüßt seine Gäste täglich von 10.00 - 18.00 Uhr, außer am 24.12. und 31.12.