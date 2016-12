Anschlag Berlin

Der Willkommenstod der Frau Merkel!

Erst einmal mein tiefstes Mitgefühl an die Hinterbliebenen dieses schrecklichen Anschlages und baldige Genesung aller Verletzten.

So sieht also Dankbarkeit vor Flucht und Vertreibung aus, Frau Merkel! Sie haben den Tod nach Deutschland geholt ohne wenn und aber. Sie waren besessen von der Vorstellung jeden Flüchtling bei uns hier aufzunehmen ohne jeden Skrupel und Papiere. Sie haben mit Ihrer Sturheit vielen Familien Tod und Trauer in die Familien gebracht und Deutschland in tiefe Trauer gestürzt! Sie sagten noch das Deutschland bleibt wie es ist, Sie haben schon lange den Durchblick in dieser Sache verloren. Ich fordere Sie hiermit auf, sofort Ihr Amt niederzulegen und nicht mehr als Kandidat zur nächsten Bundestagswahl anzutreten. Die Toten sind Mahnung genug!

Und alle die auf den Bahnhöfen, vor allem in Bayern, fanatisch die Leute empfangen haben, sollten sich jetzt bei den Familien entschuldigen. Denn Sie haben damit beigetragen das solche (Un) Menschen hier aufgenommen worden sind!

Das jetzt noch mehr Hass, ich merke es an mir selber, gegen über allen Flüchtlingen hoch kommt, ist reine Natursache. Ich möchte nicht noch hören, das es ja nur einzelne Personen gibt. Wie viele einzelne Personen gibt es denn noch? Es sind tausende solcher schlechten Menschen von den 1,5 Millionen nur hier in Deutschland !!! Sie dachten alle Sie kommen hier schon ins Paradies und jeder bekommt hier 80 Jungfrauen ein Haus und jede Menge Geld! Mit Geld hat es ja schon geklappt, mit dem Haus ein paar, aber auf die Jungfrauen müssen Sie noch warten!

Alle Männer zwischen 18 und 50 sollten sofort zurückgeschickt werden um Ihre Länder zu verteidigen und wieder aufzubauen, ohne wenn und aber. Und dort können Sie Ihr islamischen Glauben ausleben und sollten alle christlichen Länder so akzeptieren das man hier demokratisch und friedlich leben will.

Auch Die Linke und die Grünen - Partei wollen ja das noch mehr nach Deutschland kommen sollen und wollen keine Obergrenze! Jetzt muss endlich ein Ruck durch die Parteien gehen und alle an einen Strang ziehen und nicht die AfD und PEGIDA verteufeln.

Frau Merkel, ich und viele andere, fordere Sie auf, treten Sie zurück. Das ist meine Botschaft!



Lutz Blobner