Rente ohne Ende?

Es ist schon erbärmlich was die Politiker da raus hauen. Schon die Diskussion darüber ist für unser Land eine Straftat! Die hauen sich jedes Jahr die Taschen voll und immer noch ein Stückchen drauf und nach 26 Jahren der Wiedervereinigung sind wir immer noch ein zwei geteiltes Land in Sachen Rentenniveau. Sind denn die Ostdeutschen Rentner nur der letzte Dreck in dem Staat und alle anderen die nach Deutschland kommen erhalten mehr als unsere Menschen die hier ein ganzes Leben gearbeitet haben. Es geht einmal nicht um 2 Milliarden im Jahr. Hört sich viel an aber im Gegenzug schenkt man Griechenland 80 Milliarden, gleichermaßen erhalten die Flüchtlinge viele Milliarden!!! Nur die die Ihr ganzes Leben gearbeitet haben, werden am Ende zum Sozialfall. Banken-und Autoindustrie Bosse machen Milliarden Verluste und stecken sich immer noch hunderte Millionen als Boni ein, Flugkapitäne und andere bekommen auch nicht den Hals mehr voll und streiken um noch mehr hundert tausende Euro. Wofür? Jeder hat eine besondere Aufgabe und niemand hat Millionen im Jahr verdient, niemand! Nur die Rentner die nicht streiken können, oder Millionen an Abfindungen jedes Jahr erhalten werden bestraft!

Und 2025 wird die Rente auch noch nicht angeglichen sein, denn jetzt 1 Jahr vor der Wahl haut man die Versprechen raus um in der nächsten Wahl mehr Pluspunkte zu bekommen. Warum macht man das nicht gleich nach dem man im Bundestag mit an der Regierung mitwirkt?

Das gleiche gilt auch für unsere Kinder. Warum sind Kindergärten Plätze nicht kostenlos. Warum gibt es kein kostenloses Essen in den Schulen. Warum müssen Studenten Ihr Studium finanzieren??

Ich hoffe bei der nächsten Wahl wird nicht nur unser Land bunt sein sondern auch die Parteienlandschaft.

Lutz Blobner