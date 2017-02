24. Streetbasketball-Turnier in Artern

Der 1.BSV94 Artern lädt zum 24. Mal zum Streetbasketballturnier am 1. Mai in Artern ein. Auf dem Parkplatz im Gewerbegebiet in der Kachstedter Straße werden wieder viele Mannschaften erwartet, die dann um die begehrten Pokale kämpfen. Gespielt wird in neun verschiedenen Kategorien: Damen, Herren, Mixed, Rollis, U18 männlich und weiblich, U14 männlich und weiblich und Minis (unter 12).

Die Eröffnung des Turniers findet um 10.30 Uhr statt, die Spiele beginnen um 11.00 Uhr auf allen Courts.

Das Rahmenprogramm beginnt bereits um 10.00 Uhr. Rahmenwettbewerbe wie Shoot outs, Hüpfburg, Bungee Trampolin, Kinderschminken u.a. laden auch die Zuschauer zum Mitmachen ein. Bei der Pressekonferenz im Festzelt werden prominente Gäste Fragen der Journalisten und Zuschauer beantworten und die Fans können sich Autogramme von den Profis geben lassen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Das Streetballteam ruft alle Interessierten auf, sich schnellstmöglich anzumelden. Tolle Preise warten auf die Siegerteams. Die Flyer findet man in den Filialen der Sparkasse, dem Baumarkt Artern und den Edeka-Märkten. Anmeldungen sind auch am Tag selbst noch möglich.

Also auf zur Party unterm Korb! Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Artern sowie Gäste aus nah und fern recht herzlich auf den Parkplatz im Gewerbegebiet ein. Erleben Sie mit uns spannende Spiele, tolle Gäste und ein umfangreiches Rahmenprogramm mit vielen Überraschungen.

Weitere Informationen auch unter www.facebook.com/bsv94artern oder www.artern.de