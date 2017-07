PROJECT UNPLUGGED: Unterkirche Unplugged Vol. II - Songs der Musikgeschichte

22 Musiker, 15 Instrumente & 12 Stimmen – in eindrucksvoller Atmosphäre – Gänsehaut-Feeling garantiert!

„Einfach nur schön und Gänsehautmomente ohne Ende.“ „Danke für diesen wunderbaren Abend mit Musikern, bei denen man spürt, mit wie viel Begeisterung und Herzblut sie bei der Sache sind.“ Dies sind zwei beispielhafte Rückmeldungen, die Project Unplugged regelmäßig zugesandt bekommt. Seit sieben Jahren touren sie jeweils einmal jährlich durch ausgewählte und sehr oft ausverkaufte Kirchen und Open Air-Kulissen.Auf wiederholte Einladung der Kirchengemeinde ist Project Unplugged zum zweiten Mal Gast in der Unterkirche in Bad Frankenhausen.Als Zusammenschluss verschiedenster Thüringer Bands und Klassik-Ensembles präsentieren sie auf der Sommertour 2017 aus ihrem umfangreichen Repertoire zeitlose Songs der Musikgeschichte, darunter Titel der Beatles, von Queen, Simon and Garfunkel und vielen anderen. Dabei bekommen die Lieder eine ganz eigene Note. Durch klassische Elemente und stimmgewaltigen Satzgesang sind die Originaltitel zwar erkennbar, jedoch oft ein überraschender und neuer Hörgenuss. Lassen Sie sich überraschen, welche Musikstücke es diesmal auf die Setlist geschafft haben. Von rockig bis romantisch erwartet die Besucher ein vielfältiges Musikprogramm über viele Jahrzehnte Musikgeschichte, welches für die ganze Familie geeignet ist, von jung bis alt ... weil Musik verbindet!Im Juni 2010 kam Paula, die beste Freundin unserer großen Tochter, bei einem Autounfall ums Leben. Um an sie zu erinnern, haben wir im November 2010 gemeinsam mit mehr als 20 befreundeten Musikern aus ganz Thüringen erstmals in der Bachkirche Arnstadt ein Konzert veranstaltet. Bachkirche unplugged begeistert seit nun mehr sieben Jahren jährlich am 1. Adventswochenende und ist immer ausverkauft. Die Nachfrage ist so groß, dass wir seit 2014 dort Doppel-Konzerte geben. Auch in Gotha und vielen weiteren Kirchen sowie im Sommer an ausgewählten Open-Air-Spielstätten sind wir inzwischen unter der Dachmarke Project Unplugged regelmäßig herzlich willkommen und spielen dort jährlich zwei verschiedene Programme.Am Ende eines jeden Kirchen-Konzertes bitten wir um Spenden, welche jeweils den Kirchengemeinden und den ortsansässigen Hospizvereinen zu Gute kommt. Bisher sind über 25.000€ an gemeinnützige Zwecke übergeben worden. Es wurde z.B. die Sanierung von Orgeln und Kirchenglocken unterstützt, musikalische Nachwuchsprojekte konnten gefördert werden und der ehrenamtlichen Hospizarbeit wurde z.B. mit der Finanzierung von Aus- und Weiterbildungen geholfen. An dieser Stelle ein großer Dank an unser Publikum, welches dieses Projekt immer sehr großzügig unterstützt. Ilka & Uwe LangenhanNähere Informationen zu Project Unplugged unter www.project-unplugged.deUnterkirche Bad Frankenhausen, Kantor-Bischoff-PlatzSamstag, 19. August 2017Konzert: 19.30 – 21.30 UhrEinlass: ab 19.00 UhrTourist-Information, Anger 14 / Bad FrankenhausenMarkt-Apotheke, Ratstraße 2 / Bad FrankenhausenBlumenladen Edelweiß, Kräme 27 / Bad FrankenhausenBitte beachten Sie, dass in den oben genannten Vorverkaufsstellen ausschließlich Barzahlungen möglich sind.Online im Ticketshop Thüringen sowie dessen VVK-Stellen (zzgl. VVK- und Systemgebühren)25 € Vollzahler22 € Ermäßigt (Rentner, Auszubildende, Empfänger von Sozialleistungen, Schwerbeschädigte)12 € Kinder bis 16 Jahrewww.project-unplugged.de