24.06.2017 - Unstrutbahn - Sonderzüge

Am 24.06.2017 haben wir wieder in Zusammenarbeit mit der DB Regio AG,

Produkt Burgenlandbahn, sowie der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH

(Nasa) ausgewählte Züge über Wangen (Unstrut) hinaus nach Roßleben und

Donndorf (Unstrut) bestellt. Einerseits bieten wir damit den Thüringern

die Möglichkeit zum historischen Hussitenkirschfest in Naumburg zu

fahren. Andererseits können die Sachsen-Anhaltinner dem Trubel im

unteren Unstruttal entkommen und mit unseren ausgewählten Zügen

das mittlere Unstruttal erreichen, um von hier aus die wunderschöne

Region zwischen Nebra, Roßleben und Donndorf (Unstrut) zu Fuß oder mit

dem Fahrrad zu erkunden. Dabei warten auf die Tagesgäste etwa das

Kloster Donndorf, die Biomosterei im Bahnhof Donndorf, die Kupferhütte

Bottendorf, die weltgrößte Modellbahn in Wiehe, die Burgruine

Wendelstein, das Kloster Memleben oder die Arche Nebra in Wangen

(Unstrut).

Sonderzüge am Samstag, den 24.06.2017,

zum historischen Hussitenkirschfest in Naumburg





Fahrtrichtung Naumburg-Nebra-Donndorf





Naumburg Ost ab 08.35 17.35

Naumburg Hbf ab 08.42 17.42

Freyburg ab 08.51 17.51

Laucha (U) ab 09.01 18.01

Nebra ab 09.29 18.29

Wangen (U) ab 09.34 18.34

Roßleben an 09.45 18.45

Roßleben ab 09.47 18.47

Donndorf (U) an 09.53 18.53





Fahrtrichtung Donndorf-Nebra-Naumburg





Donndorf (U) ab 10.03 19.21

Roßleben an 10.10 19.26

Roßleben ab 10.12 19.26

Wangen (U) ab 10.24 19.39

Nebra ab 10.33 19.44

Laucha (U) ab 11.01 20.09

Freyburg ab 11.10 20.18

Naumburg Hbf an 11.19 20.28

Naumburg Ost an 11.31





Fahrpreise:

Zwischen Naumburg und Wangen (U) gelten die Tarife der Deutschen Bahn AG und des Mittel-deutschen Verkehrsverbundes. Als preiswerte Tickets eignen sich hier das Hopperticket, über eine Fahrstrecke von 50 Kilometer für die Hin- und Rückfahrt, für 7,90 Euro (einfache Fahrt 4,90 Euro), oder die günstigen Gruppentickets des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes.



Zwischen Wangen (U), Roßleben und Donndorf (U) gelten Sondertarife.

Eine einfache Fahrt kostet:



Abschnitt Kinder/ Jugendliche zwischen 6 und 14 Jahre ab 15 Jahre und Erwachsene

Wangen-Roßleben 1,00 Euro 2,00 Euro

Wangen-Donndorf 1,50 Euro 3,00 Euro

Roßleben-Donndorf 0,50 Euro 1,00 Euro



Kinder unter 6 Jahre fahren grundsätzlich kostenfrei. Das Mitnehmen von Gepäckstücken und Fahrrädern ist in den Zügen unentgeltlich, aber nur eingeschränkt möglich.