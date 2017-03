Alter Triebwagen von Sömmerda fährt in die Hohe Schrecke

Am 01.05.2017 bringt Sie ein alter Triebwagen vom Bahnhof Sömmerda nach Donndorf in Nordthüringen. Von hier aus startet eine Erlebnistour zum Kloster Donndorf und in das Waldgebiet der Hohe Schrecke.

Der Triebwagen ist seit über 50 Jahren im Einsatz und hat sich auf den Gleisen der Deutschen Reichsbahn und später der Deutschen Bahn bewährt. Auf den Nebenbahnen in Thüringen war der Triebwagen sehr viel im Einsatz. Der Sonderzug trägt den Namen „Unstrut-Schrecke-Express“ und fährt im Auftrag der Interessengemeinschaft Unstrutbahn e. V. ab Sömmerda in seiner 6. Saison.

Das Waldgebiet der Hohen Schrecke zeichnet sich durch seine Artenvielfalt aus und gehört zu den wenigen Nuturschutzgroßprojekten in Deutschland. Mit der Herauslösung großer Flächen aus der forstwirtschaftlichen Nutzung will man das Waldgebiet seinem Ursprung wieder zuführen und fördern, dass nahezu ausgestorbene Tierarten hier wieder heimisch werden.

Die Mitfahrt in dem alten Triebwagen und die Teilnahme an der Erlebnistour muss rechtzeitig angemeldet werden. Näheres zu dieser Fahrt, wie die Fahrzeiten, erfahren Sie über Telefon 0151-28583015 oder über 0160-90517685.