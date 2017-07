Historischer Triebwagen bringt Sie in die Hohe Schrecke und zum Paddeln auf die Unstrut

Von Donndorf und von Roßleben werden Ihnen zwei Erlebnistouren angeboten. Die 1. Tour startet vom Bahnhof Donndorf und führt Sie zum Kloster Donndorf und in das Waldgebiet der Hohen Schrecke, das heute zu den bedeutendsten Naturschutzgroßprojekten in Deutschland gehört. Die 2. Tour startet vom Bahnhof Roßleben und führt Sie durch die jüngste Stadt im Freistaat Thüringen zum Ufer der Unstrut. Von hier aus startet eine geführte Paddeltour auf der Unstrut, die Sie an der Burgruine Wendelstein, dem Kloster Memleben, der Arche Nebra in Wangen, in die Buntsandsteinstadt und Geburtsstadt von Hedwig Courths-Mahler nach Nebra führt.Der historische Triebwagen, mit dem Sie unterwegs sind, ist seit über 60 Jahren im Bundesgebiet im Einsatz. Seit dem Jahr 2015 hat der Triebwagen seine Heimat bei den Eisenbahnfreunden der Wisentatalbahn in Schleiz gefunden. Die eindrucksvolle Farblackierung, die weichen Sitze und die schlagenden Fahrmotoren versetzen Sie auf Ihrer Fahrt in eine längst vergangene Zeit.Die Mitfahrt in dem historischen Triebwagen und Ihre Teilnahme an den Erlebnistouren müssen Sie rechtzeitig anmelden. Bitte richten Sie Ihre Anfragen und Ihre Anmeldungen an die Telefonnummern 0151-28583015, 0160-90517685 oder 0163-1753189 oder an Email kontakt@unstrut-schrecke-express.de.Um 17.50 Uhr erreicht der historische Triebwagen am Abend wieder den Bahnhof in Sömmerda und 18.12 Uhr ist er wieder in Erfurt.________________________________________________________________________Interessengemeinschaft Unstrutbahn e.V. - Damit die Bahn fährt06571 Donndorf (Unstrut)Wiehesche Straße 1Internetauftritte www.unstrutbahn.de und www.unstrut-schrecke-express.deEmail kontakt@unstrutbahn.de und kontakt@unstrut-schrecke-express.de