Hoffest der Markus-Gemeinschaft e.V. in Hauteroda

Am 24.06.2017 öffnet die Markus-Gemeinschaft in Hauteroda wieder ihre Tore zum diesjährigen Hoffest. Wir möchten hierzu alle Interessierten recht herzlich einladen, ab 12.00 Uhr, unsere Gemeinschaft mit ihren Werkstätten für beeinträchtigte Menschen kennen zu lernen und zu besichtigen. Bei unseren Führungen können Sie einen Eindruck über unsere Arbeit und unsere Philosophie erhalten.

Mit hausgemachten Produkten, Kesselgulasch, Gegrilltem sowie mit Kaffee und Kuchen, wird für das leibliche Wohl gesorgt.

Marktstände mit Angeboten aus Handwerk, Kunst und regionalen Lebensmitteln runden unser Angebot an diesem Tag ab.

Auch an unsere Kleinsten ist gedacht, mit einem bunten Kreativangebot und Musik sorgen wir für Unterhaltung.