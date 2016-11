Heldrungen: Ausstellungshalle |

Der Rassegeflügelzuchtverein e.V. Heldrungen lädt am 19.11.2016 zur ersten Kleintierbörse der neuen Saison in die Ausstellungshalle ein.Es dürfen Tauben,Kaninchen,Hühnergeflügel und Ziergeflügel zum Tauschen bzw. Verkauf angeboten werden.

Wassergeflügel darf nicht mitgebracht werden.Impfpapiere nicht vergessen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in der Zeit von 8.00 bis 12.00 Uhr.