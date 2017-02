Modellbahnausstellung in Bad Frankenhausen/OT Seehausen am 4. und 5. März 2017

Kleine Bahnen fahren wieder Am 4. und 5. 03. 2017 lädt der Modelleisenbahnclub Bad Frankenhausen e.V. wieder zu seiner traditionellen Ausstellung nach Seehausen in das Bürgerhaus ein. Geöffnet ist die Schau am Sa. von 10-17 Uhr und So. von 10-16 Uhr.

Zu sehen sind mehrere Anlagen verschiedener Spurweiten und Bauphasen.

Am Rautenhaus Messestand können sich Besucher über die digitale Ausrüstung einer Modellbahnanlage informieren.

Bei einer kleinen Börse können gebrauchte Modellbahnartikel und -zubehör erworben werden.

Unsere Mitglieder stehen auch für Tipps und Ratschläge jederzeit zur Verfügung.