Rückblick Theatersommer 2017 im Heimathaus Roßleben

Bei hervorragendem Sonntagswetter, wurde von unserem Laienkünstlern das Theaterstück "Vom verlorenen Krieg - Münzer 1524 in Allstedt" aufgeführt.Die Aufführung war sehr gut besucht und wurde von den Besuchern sehr interessiert verfolgt.Vor, während und nach der Vorführung konnten sich die Besucher auch von den Backkünsten der Mitglieder des Heimatverein Roßleben überzeugen, denn es gab Kaffee und sehr leckeren selbst gebackenen Kuchen.Wir, der Heimatverein Roßleben, bedanken uns bei allen Besuchern, Künstlern und Helfern, und laden alle bereits heute für das kommende Jahr wieder ein dabei zu sein. Motto, Name und der genaue Zeitpunkt werden rechtzeitig bekannt gegeben.Heimatverein RoßlebenWer möchte einmal mitwirken?Jeder der Interesse hat einmal, oder auch öfter, an einer solchen Aufführung mitzuwirken kann sich gern bei uns melden. Alle Anfragen werden zu den Verantwortlichen weitergeleitet.