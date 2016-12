wichtige Information zur Kleintierbörse in Heldrungen

Heldrungen: Heldrungen |

am 17.12.2016 gibt es wieder eine Kleintierbörse in Heldrungen

es dürfen leider nur Tauben und Kaninchen zum Tausch bzw. Verkauf angeboten werden was uns sehr betrübt, aber wir freuen uns auch wieder über Ihren Besuch in der Zeit von 8.00Uhr bis 12.00 Uhr wie immer in der Ausstellungshalle in Heldungen

für alle die mit Ihren Tieren kommen bitte nicht die Impfpapiere nicht vergessen

für das Leibliche wohl ist auch wioeder gesorgt.

Info unter 034673 91610