Als Vizefeldwebel gefahren, als Hauptmann Heimgekehrt

Eisenach : Wartburg |

Mein Name ist Christian Volgger und ich bin Vizefeldwebel in Tradition bei der Kaiserlichen Schutztruppe Deutsch Ostafrika. Ich wurde am Sonntag den 15.01.2017 von meinen Generaloberst in Tradition Olaf Graf v. Neuendorf zu Nauendorf, Kommandeur des Magdeburger Jägerbataillon N0.4 e.V. Sömmerda und Inhaber des K. u. K Husarenregiments Nr.8 i.Tr. eingeladen.Der Neujahrsempfang des Magdeburger Jägerbataillons und der Fürstenstraße der Wettiner fand diesmal im Hotel auf der Wartburg in Eisenach statt. Es war für mich gesehen sehr kalt, da Ich ja Mitglied des Traditionskontikent Deutsche Schutztruppe bin, und ich eigentlich Sand und Sonne gewöhnt bin. Im schönen Wappensaal des Hotels auf der Wartburg fand dann die Ehrung mit meinen neugewonnen Freunden statt . Ich wurde nun Hauptmann in Tradition und zum Kompaniechef der dritten Kompanie des Magdeburger Jägerbataillons befördert, und gehörenun auch den Ehrenoffiziers-Corps Sachsen –Weimar- Eisenach an.!Was für mich eine große Ehre ist weil ich auch einen Eid geschworen habe. Die Beförderung nahm SKH Prinz Michael Benedikt von Sachsen-Weimar- Eisenach , Herzog von Sachsen, Landgraf von Thüringen und Graf von Wettin mit seinen Generaloberst Olaf Graf v. Neuendorf zu Nauendorf vor. Ich fühle mich nochmals sehr geehrt diese Beförderung erhalten zu haben.!Gemeinde Mils in Tirol am 19.Jänner 2017Autor Hauptmann in Tradition Christian Volgger